Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко опубликовали фотографию, где запечатлены возле водоема. Рядом они поставили коляску с новорожденной дочкой, и это не понравилось подписчикам пары, которые испугались, что та может укатиться прямо в воду.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко опубликовали фотографию, где запечатлены возле водоема. Рядом они поставили коляску с новорожденной дочкой, и это не понравилось подписчикам пары, которые испугались, что та может укатиться прямо в воду."Все самое лучшее впереди☘️ Проводите больше времени с любимыми (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Дмитрий Тарасов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "И все слова станут такими несерьезными", – вторила мужу Анастасия Костенко в своем аккаунте.Подписчики неоднозначно восприняли идиллический кадр. Многие поклонники испугались за новорожденную дочь футболиста и модели. "Чувак, опасно оставлять так коляску... даже если она на тормозах... берегите детей с умом", "Коляска в опасном месте стоит , страшно 😳 смотреть", "вдруг собака толкнёт коляску", "Как напоминание! ☝️В Омске был такой случай, так же рядом стояли родители отвернулись на секунду сделать фото. Подул сильный ветер коляска покатилась и ускользнула в реку на глазах родителей. Отец долго нырял, но так и не смог найти ребенка, подводные течения! Огромное горе было! У меня теперь с такими фото, ненароком плохим ассоциации! Родители будьте внимательны, ни на секунду не оставляйте детей без присмотра, особенно маленьких и беззащитных!", "мама с папой фотались на набережной, а коляска уехала в реку. Папа прыгнул за ней, но дочку спасти не удалось((" – распереживались поклонники.Напомним, Анастасия Костенко 10 июля подарила Дмитрию Тарасову дочь. Малышка появилась на свет в престижном роддоме "Лапино", где рожало множество представительниц отечественного шоу-бизнеса. До сих пор имя малышки не было известно. Однако сейчас появилась информация, согласно которой Анастасия и Дмитрий назвали девочку Миланой.