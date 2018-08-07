Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал информацию о состоянии Кобзона. Артист заверил, что Иосиф Давыдович все еще в госпитале.

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал информацию осостоянии Кобзона. Артист заверил, что Иосиф Давыдович все еще в госпитале."Иосиф Давыдович остается больнице, состояние стабильнотяжелое", – сообщил Лещенко РИА Новости. Однако ранее в ряде СМИ появиласьинформация о том, что народный артист покинул столичную клинику. Сообщалось,что врачи все еще опасаются за жизнь Кобзона, но было решено, что вдальнейшем медицинскую помощь исполнитель будет получать дома.Напомним, что 20 июля Иосиф Давыдович был доставлен в одну изстоличных больниц в бессознательном состоянии. Врачи пытались стабилизировать артиста,однако 27 июля ему стало хуже – певца якобы подключили к аппарату искусственнойвентиляции легких. А уже на следующий день он будто бы впал в кому.Родственники артиста опровергают эту информацию. СестраКобзона – Гелена рассказала в интервью, что эта госпитализация была запланированной.Народный артист каждые три месяца проходит обследование в клинике из-заонкологического заболевания. "Сейчас пришло время делать иммунотерапию", -сообщила она.В тоже время Гелена не стала скрывать, что здоровье легендарногопевца оставляет желать лучшего. "Еще накануне он переболел гриппом.Пришлось пить антибиотики – организм ослаб".Иосиф Кобзон более 10 лет страдает от онкологическогонедуга. Артист уже перенес две операции: в 2004-м и 2009 -м. Ранее певец предпочитал молчать о своей болезни, но недавно выступил с заявлением на шоу "Пустьговорят", посвященному борьбе с раком. Исполнитель настоятельно рекомендовалзрителям следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования.