Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал информацию о
состоянии Кобзона. Артист заверил, что Иосиф Давыдович все еще в госпитале.
Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал информацию о
состоянии Кобзона. Артист заверил, что Иосиф Давыдович все еще в госпитале.
"Иосиф Давыдович остается больнице, состояние стабильно
тяжелое", – сообщил Лещенко РИА Новости. Однако ранее в ряде СМИ появилась
информация о том, что народный артист покинул столичную клинику. Сообщалось,
что врачи все еще опасаются за жизнь Кобзона, но было решено, что в
дальнейшем медицинскую помощь исполнитель будет получать дома.
Напомним, что 20 июля Иосиф Давыдович был доставлен в одну из
столичных больниц в бессознательном состоянии. Врачи пытались стабилизировать артиста,
однако 27 июля ему стало хуже – певца якобы подключили к аппарату искусственной
вентиляции легких. А уже на следующий день он будто бы впал в кому.
Родственники артиста опровергают эту информацию. Сестра
Кобзона – Гелена рассказала в интервью, что эта госпитализация была запланированной.
Народный артист каждые три месяца проходит обследование в клинике из-за
онкологического заболевания. "Сейчас пришло время делать иммунотерапию", -
сообщила она.
В тоже время Гелена не стала скрывать, что здоровье легендарного
певца оставляет желать лучшего. "Еще накануне он переболел гриппом.
Пришлось пить антибиотики – организм ослаб".
Иосиф Кобзон более 10 лет страдает от онкологического
недуга. Артист уже перенес две операции: в 2004-м и 2009 -м. Ранее певец предпочитал молчать о своей болезни, но недавно выступил с заявлением на шоу "Пусть
говорят", посвященному борьбе с раком. Исполнитель настоятельно рекомендовал
зрителям следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования.