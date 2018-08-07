Российские школьники стали победителями 15-й Международной олимпиады по географии, которая завершилась в Канаде. Причем медали завоевали все 4 участника. В итоге у нашей команды золото, серебро и две бронзы. А выпускник московской школы Ален Коспанов стал первым россиянином, который выиграл абсолютное первое место в личном зачете.

Российские школьники стали победителями 15-й Международной олимпиады по географии, которая завершилась в Канаде. Причем медали завоевали все 4 участника. В итоге у нашей команды золото, серебро и две бронзы. А выпускник московской школы Ален Коспанов стал первым россиянином, который выиграл абсолютное первое место в личном зачете. Его признали лучшим юным географом мира, сообщает телеканал "Россия 24".