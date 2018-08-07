Коллекция картин является жемчужиной в сокровищнице общего имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как выяснили журналисты, супругу юмориста антиквары невзлюбили из-за того, что она отговаривала артиста от покупок.

Коллекция картин является жемчужиной в сокровищнице общего имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как выяснили журналисты, супругу юмориста антиквары невзлюбили из-за того, что она отговаривала артиста от покупок.Журналисты разыскали продавца антиквариата, который на правах анонимности сообщил, что в их среде Евгения Петросяна и Елену Степаненко прекрасно знают. Причем если юмориста антиквары любят, то его супругу – нет. "Евгений Ваганович постоянно посещал антикварные салоны, проходящие в ЦДХ. Зачастую приходил в компании с женой и та всякий раз отговаривала мужа от покупки. Говорила: зачем ты будешь тратить деньги и прочее, что обычно говорят жены в таких случаях", – приводит слова коллекционера .По словам специалиста, Петросян предпочитает отечественную живопись XIX века. Говорят, особенно артист любит маринистов. Юморист собрал приличную коллекцию Айвазовского и Боголюбова. У коллекции Петросяна есть особенность: все полотна размером 30 на 40 см, но обладают массивной рамой. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что артист не обладает большой площадью для экспонирования."Такие работы можно повесить дома, до десяти штук на стену. При этом легко посчитать стоимость коллекции. Работа Айвазовского подобного размера стоит порядка 50-70 тысяч долларов. Если предположить, что в квартире юмориста четыре комнаты, увешанные картинами, то стоимость коллекции при самых скромных подсчетах составит порядка 15-30 миллионов долларов", – высказал мнение глава интернет-аукциона ArtInvestment Константин Бабулин. Говорят, сейчас Петросян предпочитает скупать не живопись, а фарфор театральной тематики и бронзовую скульптуру.А еще у Петросяна, по слухам, лучшая в России библиотека юмористических изданий. Однажды артист обвел вокруг пальца маститых московских букинистов С.А. Ниточкина и И.С. Горбатова. Там, юморист умудрился купить альманах пушкинского времени за пять тысяч рублей.