Трое неизвестных вместе с потерпевшим вошли в лифт. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у мужчины мобильный телефон...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО и ОМВД России по району Северное Тушино задержаны трое приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемые в совершении разбойного нападения.В дежурную часть ОМВД России по району Северное Тушино от 32-летнего мужчины поступило заявление о разбойном нападении. Установлено, что трое неизвестных вместе с потерпевшим вошли в лифт, расположенный в одном из жилых домов на улице Героев Панфиловцев. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у мужчины мобильный телефон.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные УВД по СЗАО и ОМВД Северное Тушино задержали подозреваемых – троих молодых людей, приезжих из ближнего зарубежья. Похищенное изъято.По данному факту следственным отделением ОМВД Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от действий задержанных, с просьбой звонить по телефонам: (499) 194-11-85, (495) 495-51-37 или в службу «102», с мобильных – «112».Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56