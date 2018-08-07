За последний месяц родились 214 мальчиков и 198 девочек

За последний месяц родились 214 мальчиков и 198 девочекВ июле владимирцы чаще всего называли своих новорожденных девочек Варварами и Софиями, а мальчиков – Александрами. Об этом со ссылкой на Владимирский ЗАГС сообщает .Также в тройке самых популярных имен июля Анастасии, Марии и Миланы, Василисы, Вероники, Виктории и Ксении. Среди мужских имен популярны Артёмы, Ильи и Тимофеи.Однако некоторые родители проявили фантазию и теперь во Владимире можно будет встретить мальчиков по имени Эльбрус, Гектор, Евсей, Леон и Серж. Компанию им могут составить Ариадна, Изабель и Изабелла, Мелиса, Николь, Эмилия и Теона.Отметим, что в июле родились 214 мальчиков и 198 девочек.