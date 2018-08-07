Дело Смолова отправлено в суд. Речь идет о нашумевшем ДТП с принадлежащим форварду российской сборной эксклюзивным BMW. Кто был за рулем в момент аварии – до сих пор неясно.

"Дело Смолова" отправлено в суд. Речь идет онашумевшем ДТП с принадлежащим форварду российской сборной эксклюзивным BMW. Кто был за рулем вмомент аварии – до сих пор неясно.Административные материалы дела составлены и переданы в суд,сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. Принадлежащий футболисту"Краснодара"и сборной России BMW M5 First Edition в ночь на 1 августа врезался в дорожноеограждение на одной из улиц областного центра. Водитель не пострадал, но егоавтомобиль нуждается в серьезном ремонте.Стражи порядка тогда же заявили, что Смолов о происшествиине сообщил и скрылся с места ДТП. Сам спортсмен в беседе с полицейскими позжезаявил, что это он управлял автомобилем. Однако СМИ со ссылкой на источник из числадрузей футболиста сообщили, что его не было в автомобиле во время аварии – ондал машину покататься.По данным краснодарской мэрии, что ущерб от ДТП составил 58611 рублей. Поврежденные дорожные ограждения будут отремонтированы за счетгорода – но потом администрация взыщет средства с виновника аварии.Переданное в суд дело содержит материалы, составленные наосновании статей о повреждении дорог или дорожных сооружений и невыполненииобязанностей в связи с ДТП. Они предусматриваютадминистративный штраф, лишение права управления транспортными средствами насрок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15суток, передает "Р-Спорт".