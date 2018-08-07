Дело Смолова отправлено в суд. Речь идет о
нашумевшем ДТП с принадлежащим форварду российской сборной эксклюзивным BMW. Кто был за рулем в
момент аварии – до сих пор неясно.
"Дело Смолова" отправлено в суд. Речь идет о
нашумевшем ДТП с принадлежащим форварду российской сборной эксклюзивным BMW. Кто был за рулем в
момент аварии – до сих пор неясно.
Административные материалы дела составлены и переданы в суд,
сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. Принадлежащий футболисту"Краснодара"
и сборной России BMW M5 First Edition в ночь на 1 августа врезался в дорожное
ограждение на одной из улиц областного центра. Водитель не пострадал, но его
автомобиль нуждается в серьезном ремонте.
Стражи порядка тогда же заявили, что Смолов о происшествии
не сообщил и скрылся с места ДТП. Сам спортсмен в беседе с полицейскими позже
заявил, что это он управлял автомобилем. Однако СМИ со ссылкой на источник из числа
друзей футболиста сообщили, что его не было в автомобиле во время аварии – он
дал машину покататься.
По данным краснодарской мэрии, что ущерб от ДТП составил 58
611 рублей. Поврежденные дорожные ограждения будут отремонтированы за счет
города – но потом администрация взыщет средства с виновника аварии.
Переданное в суд дело содержит материалы, составленные на
основании статей о повреждении дорог или дорожных сооружений и невыполнении
обязанностей в связи с ДТП. Они предусматривают
административный штраф, лишение права управления транспортными средствами на
срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15
суток, передает "Р-Спорт".