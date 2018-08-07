После ухода незнакомца пенсионерка увидела, что в пакете вместо обещанного лекарства лежит пачка печенья...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО с коллегами из ОМВД России по Таганскому району задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении денежных средств у пожилой москвички путем мошенничества.В территориальный отдел полиции обратилась 89-летняя москвичка. По словам заявительницы, на домашний телефон ей позвонил неизвестный, который сообщил, что результаты анализов, которые она недавно сдавала, оказались плохими, и ей необходимо лечение. Мужчина предложил пенсионерке лекарство, которое ей якобы необходимо, на что она согласилась. Через некоторое время к ней домой пришел мужчина, который передал ей пакет, после чего забрал деньги и сразу же ушел. После ухода незнакомца женщина увидела, что в пакете вместо лекарства лежит пачка печенья. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и позвонила в полицию. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Красногорске Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61