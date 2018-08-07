Злоумышленник утверждал, что за два месяца путём грамотного и выгодного вложения сможет удвоить практически любую сумму...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали 39-летнего приезжего, подозреваемого в хищении 1,4 млн рублей путем обмана и злоупотребления доверием.В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась жительница Московской области и рассказала, что через общих знакомых познакомилась с мужчиной, который представился консультантом по инвестициям. Он утверждал, что за два месяца путём грамотного и выгодного вложения сможет удвоить практически любую сумму. Поверив новому знакомому, женщина встретилась с ним в одном из домов на проспекте 60-лет Октября и передала 1,4 млн рублей. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь и отключил мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории столицы подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний приезжий.Установлено, что подозреваемый не имеет никакого отношения к инвестиционной деятельности. Он ввёл женщину в заблуждение, а завладев её деньгами, потратил их на свои нужды.Следственным отделением ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56