Госдума расширит формат парламентских слушаний по проекту пенсионных изменений, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В мероприятии, которое запланировано на 21 августа, примут участие не только депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов.

Госдума расширит формат парламентских слушаний по проекту пенсионных изменений, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В мероприятии, которое запланировано на 21 августа, примут участие не только депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о решении изменения формата парламентских слушателей по итогам рабочего совещания по их подготовке. Это решение он объяснил большим запросом со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества. "В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловым сообществом, представителями субъектов России", – подчеркнул председатель Госдумы.Вячеслав Володин напомнил о важности рассматриваемого законопроекта о пенсионных изменений и отметил, что в связи с этим необходимо всесторонне обсудить его до второго чтения. Эта работа ведется. "Депутаты сейчас активно встречаются со своими избирателями. Обмен мнениями продолжается и с экспертным сообществом", – цитирует спикера нижней палаты парламента.Обобщить собранные данные поможет встреча в Госдуме. "В ходе парламентских общественных слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.Отметим, в Госдуме седьмого созыва вошло в практику устраивать большие парламентские слушания под председательством спикера по обсуждению наиболее значимых и обсуждаемых законопроектов. В их число вошла и предложенная правительством инициатива о совершенствовании пенсионного законодательства.Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции. Вячеслав Володин подчеркнул, что целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.