Бывших украинских премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузова
по утрам будит Стас Михайлов – у артиста утренняя распевка. Резиденция Виктора
Януковича расположена немного дальше, так что экс-президента Украины упражнения
певца не беспокоят.
Бывших украинских премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузова
по утрам будит Стас Михайлов – у артиста утренняя распевка. Резиденция Виктора
Януковича расположена немного дальше, так что экс-президента Украины упражнения
певца не беспокоят.
Утреннюю побудку в деревне Воронино Истринского района
Московской области объявляет известный шоумен: голос Стаса Михайлова разносится
из мощных динамиков по всей округе. Больше всех достается соседям -
возглавлявшим некогда украинское правительство Николаю Азарову и Сергею Арбузову.
Азаров владеет домом площадью 1 тысячу квадратных метров,
расположенный на участке в 40 соток. Такие
особняки сейчас стоят 8,5 миллиона долларов. По данным риэлторских агентств, на
территории поселка своя школа, детские площадки, прогулочные зоны, пруд,
православный храм и отдельный дом с квартирами для персонала.
Бывший президент Виктор Янукович после бегства с Украины обосновался
неподалеку от своих премьеров. Резервная госдача расположена в 20 километрах
западнее, в поселке Баковка. Как ранее рассказывал знаменитый сосед ВИП-персон
Иосиф Кобзон, дача контролируется "соответствующими органами". Участок
огражден высоченным забором, который жители поселка называют "китайская
стена".
Главной причиной, по которой Янукович в свое время остановил
выбор на этом особняке, стало наличие бассейна. Экс-президент привык начинать
свой день с километрового заплыва. Однако распорядок дня претерпел серьезные
изменения после трагической гибели его сына Виктора в 2015 году. Как
рассказывают соседи, последовала затяжная депрессия, часты стали визиты скорой
помощи – правда неторопливые (предполагают, что Януковичу ставили капельницы
для вывода из запоя).
Бывшая официантка Любовь Полежай и ее 17-летняя дочка Мария
поселились в доме вместе с экс-президентом. Однако, по словам соседей, весной
прошлого года Полежай не выдержала приступов депрессии Виктора Федоровича и покинула
резиденцию. А в этом году вернулась. Пару месяцев назад на госдаче собралось
много важных гостей. Вечер закончился фейерверком, соседи утверждают, что
слышали крики "Горько!" – и приходят к выводу, что пара, наконец,
сыграла свадьбу, пишет