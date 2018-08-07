Бывших украинских премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузова по утрам будит Стас Михайлов – у артиста утренняя распевка. Резиденция Виктора Януковича расположена немного дальше, так что экс-президента Украины упражнения певца не беспокоят.

Бывших украинских премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузовапо утрам будит Стас Михайлов – у артиста утренняя распевка. Резиденция ВиктораЯнуковича расположена немного дальше, так что экс-президента Украины упражненияпевца не беспокоят.Утреннюю побудку в деревне Воронино Истринского районаМосковской области объявляет известный шоумен: голос Стаса Михайлова разноситсяиз мощных динамиков по всей округе. Больше всех достается соседям -возглавлявшим некогда украинское правительство Николаю Азарову и Сергею Арбузову.Азаров владеет домом площадью 1 тысячу квадратных метров,расположенный на участке в 40 соток. Такиеособняки сейчас стоят 8,5 миллиона долларов. По данным риэлторских агентств, натерритории поселка своя школа, детские площадки, прогулочные зоны, пруд,православный храм и отдельный дом с квартирами для персонала.Бывший президент Виктор Янукович после бегства с Украины обосновалсянеподалеку от своих премьеров. Резервная госдача расположена в 20 километрахзападнее, в поселке Баковка. Как ранее рассказывал знаменитый сосед ВИП-персонИосиф Кобзон, дача контролируется "соответствующими органами". Участокогражден высоченным забором, который жители поселка называют "китайскаястена".Главной причиной, по которой Янукович в свое время остановилвыбор на этом особняке, стало наличие бассейна. Экс-президент привык начинатьсвой день с километрового заплыва. Однако распорядок дня претерпел серьезныеизменения после трагической гибели его сына Виктора в 2015 году. Какрассказывают соседи, последовала затяжная депрессия, часты стали визиты скоройпомощи – правда неторопливые (предполагают, что Януковичу ставили капельницыдля вывода из запоя).Бывшая официантка Любовь Полежай и ее 17-летняя дочка Марияпоселились в доме вместе с экс-президентом. Однако, по словам соседей, веснойпрошлого года Полежай не выдержала приступов депрессии Виктора Федоровича и покинуларезиденцию. А в этом году вернулась. Пару месяцев назад на госдаче собралосьмного важных гостей. Вечер закончился фейерверком, соседи утверждают, чтослышали крики "Горько!" – и приходят к выводу, что пара, наконец,сыграла свадьбу, пишет