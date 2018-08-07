Стали известны подробности о состоянии здоровья знаменитого французского актера Сами Насери, который был избит в одном из московских баров. Врачи отмечают, что без вмешательства специалистов он мог остаться без зрения.

Стали известны подробности о состоянии здоровья знаменитого французского актера Сами Насери, который был избит в одном из московских баров. Врачи отмечают, что без вмешательства специалистов он мог остаться без зрения.Несмотря на то, что скорая помощь прибыла на место драки, в которой пострадал Сами Насери, актер отказался от госпитализации. Однако уже на следующее утро он все же обратился за помощью в НИИ Склифосовского. Там ему предложили показать опухший глаз, который беспокоил исполнителя главной роли в популярном фильме "Такси" и его продолжениях, в другом медицинском учреждении – НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Возможно именно это и помогло французу спасти зрение."Глаз действительно был в удручающем состоянии, существовала угроза потери зрения, но операция прошла успешно", – цитирует "Московский комсомолец" представителя медицинского учреждения. "Оперировала лично заведующая травматологическим отделением. В настоящее время Сами в наркозе, отойдет к вечеру вторника", – добавили в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.Отметим, в Сети появилась фотография, на которой хорошо видно лицо избитого актера. Заметно, что под глазом у него набухла внушительных размеров гематома.Сообщается, что драка, послужившая причиной госпитализации Сами Насери, произошла ночью в караоке-баре "Войс" в центре Москвы. Там актер отдыхал вместе с братом Биби, который снимает на территории России свою картину под названием "Краб". У гостей столицы случился конфликт с еще одним посетителем. Тот ударил Сами по лицу якобы за отказ передать микрофон. По другим данным, посетителям не понравилось, что иностранные гости сильно шумели.