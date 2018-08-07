Злоумышленник, разбив окно и проникнув внутрь салона автомобиля, с помощью специальных приспособлений завел двигатель и попытался уехать...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району задержали 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на кражу транспортного средства.В дежурную часть обратилась жительница столицы. Женщина рассказала, что ночью у нее сработала спутниковая сигнализация, которая оповестила, что неизвестный проник в ее автомобиль марки «Тойота Камри» стоимостью 1 млн рублей и завел его. Выбежав на улицу, она увидела свой автомобиль, который находился не на том месте, где она его оставила.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Адмирала Корнилова задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, разбив окно и проникнув внутрь салона, с помощью специальных приспособлений завел двигатель и попытался уехать, но не смог этого сделать благодаря срабатыванию противоугонной системы, установленной в автомобиле.Следственным отделением ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56