Хотят спасти детей от выпадения из окон. Сотрудники полиции проведут профилактические беседы с родителями в парках и на детских площадках. Взрослым будут выдавать специальные памятки, которые расскажут об опасности открытых окон в квартирах и домах.

Хотят спасти детей от выпадения из окон. Сотрудники полиции проведут профилактические беседы с родителями в парках и на детских площадках. Взрослым будут выдавать специальные памятки, которые расскажут об опасности открытых окон в квартирах и домах. Дело в том, что летом по всей стране участились несчастные случаи, когда дети, оставшись без наблюдения взрослых, выпадают из окон. Только у нас в области в этом году выпало уже 10 малышей. Трое из них погибли.