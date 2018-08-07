В ходе личного досмотра у подозреваемой было обнаружено и изъято несколько тюбиков из под краски для волос, в которых находилось порошкообразное вещество...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства - кокаина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Ясеневой улице была задержана 54-летняя женщина.В ходе личного досмотра у подозреваемой было обнаружено и изъято несколько тюбиков из под краски для волос, в которых находилось порошкообразное вещество, общим весом более 200 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, вещество является наркотическим – кокаином.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22