Злоумышленник, находясь в помещении клиентского зала организации, с рабочего места сотрудницы похитил мобильный телефон...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали подозреваемого в краже мобильного телефона.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась жительница Зеленограда с заявлением о принятии мер к неизвестному, который, находясь в помещении клиентского зала организации, в которой она работает, с ее рабочего места похитил принадлежащий ей мобильный телефон.Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 42-летний приезжий. Как выяснилось, подозреваемый, находясь в данной организации, решил воспользовался отсутствием сотрудника, похитил с тумбочки рабочего стола мобильный телефон и скрылся. Установлено, что похищенное злоумышленник успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31