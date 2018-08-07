Новоизбранный президент Мексики заявил, что никто не может угрожать его стране строительством стены на границе. Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал мексиканцам превратить их родину в мощное государство, где у каждого будет работа, и которому никто не посмеет диктовать свои условия.

Новоизбранный президент Мексики заявил, что никто не может угрожать его стране строительством стены на границе. Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал мексиканцам превратить их родину в мощное государство, где у каждого будет работа, и которому никто не посмеет диктовать свои условия.Видимо, эти слова были адресованы, в том числе, и американскому лидеру – Дональду Трампу. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы положить конец незаконной миграции. Строительство стены началось в июле, напоминает телеканал "Россия 24".