Канада ждёт, когда Саудовская Аравия раскроет подробности решения о приостановке двусторонних торговых отношений. Об этом заявил канадский МИД. В ведомстве хотят знать, что намеревается делать Эр-Рияд.

Канада ждёт, когда Саудовская Аравия раскроет подробности решения о приостановке двусторонних торговых отношений. Об этом заявил канадский МИД. В ведомстве хотят знать, что намеревается делать Эр-Рияд.Речь идет о контракте на поставку канадских бронемашин Саудовской Аравии. Сделку на 12 миллиардов долларов заключили еще в 2014 году, но о сроках реализации не сообщалось. А на прошлой неделе соглашение оказалось под угрозой. В Саудовской Аравии задержали гражданских активистов и борцов за права женщин. МИД Канады посчитал это нарушением прав человека и потребовал освободить задержанных, сообщает телеканал "Россия 24".Власти Саудовской Аравии ответили, что Канада "вмешивается во внутренние дела королевства", отозвали своего посла для консультаций и объявили главу дипмиссии Канады персоной нон грата.