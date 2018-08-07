Обвиняемый признал свою вину. Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 30-летнего ранее судимого жителя города Кольчугино. Мужчине предъявлено обвинение в совершении открытого хищения имущества и кражи.Установлено, что в мае текущего года обвиняемый, находясь на территории города Кольчугино, вступил в конфликт с 60-летним местным жителем. В ходе ссоры фигурант толкнул мужчину и, воспользовавшись растерянностью оппонента, открыто похитил его сотовый телефон стоимостью 17 тысяч рублей, который выпал из кармана.После поступившего в полицию заявления от потерпевшего злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции.В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленник причастен к еще одному имущественному преступлению. Весной текущего года мужчина незаконно проник в хозяйственную постройку, принадлежащую 77-летнему кольчугинцу, откуда похитил два велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей.Обвиняемый признал свою вину. Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.