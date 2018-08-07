Пока еще жена Евгения Петросяна настаивает, что после развода ей должно принадлежать 80 процентов от совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Представляющий интересы юмориста адвокат Сергей Жорин даже растерялся от подобной наглости

Пока еще жена Евгения Петросяна настаивает, что после развода ей должно принадлежать 80 процентов от совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Представляющий интересы юмориста адвокат Сергей Жорин даже растерялся от подобной наглости"Складывается впечатление, что кто-то убедил Степаненко, что договариваться не нужно, у нее и так все получится, – возмущен Жорин. – При этом раскладе она не желает ни о чем договариваться, потому что уверена, что ей удастся большую часть забрать себе. Если у нее такая уверенность пройдет, а мы надеемся, что она в скором времени пройдет, то тогда может быть она и захочет конструктивно пообщаться, но пока у нее нет желания. Тем не менее, мы не теряем надежды, что удастся договориться".Интересно, Петросян изначально хотел добиться подписания мирного соглашения без судебного разбирательства – не хотел выносить сор из избы. "Мы изначально долгое время общались, чтобы подписать соглашение и не доводить это до суда. Каждое заседание это лишнее непрофильное внимание к артистам плюс разные слухи. В этом плане мы, конечно, заинтересованы, чтобы как можно быстрее это разрешилось. Но если не разрешится быстро, будем в судебном порядке дальше продолжать", – цитирует Жорина информационное агентство .Десять элитных квартир, два загородных дома, несколько иномарок, коллекция антиквариата и картин – вскрывшееся несметное богатство Степаненко и Петросяна поразило даже бывалых артистов. Но главное, все удивляются – куда,зачем и кому они все это копили? Петросяну через месяц 73 года, Степаненко – 65. У Евгения Вагановича от первой жены есть дочь – она живет в Америке и ни в чем не нуждается, с отцом общается редко. Никаких кровных родственников у Степаненко нет. Но она обещает, что полученные после развода сотни миллионов рублей потратит на благотворительность и пожертвует церкви.