Американский бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, признался, что вместе с деловым партнером сознательно нарушал закон.

Американский бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, признался, что вместе с деловым партнером сознательно нарушал закон.На слушаниях в суде Гейтс заявил, что у них с Манафортом были незадекларированные счета в пятнадцати иностранных банках. При этом оба бизнесмена понимали: скрывать информацию о них — незаконно.Также Гейтс сознался, что похитил у делового партнера сотни тысяч долларов, имея доступ к этим счетам. Защита Манафорта пыталась переложить ответственность за уклонение от налогов и другие преступления именно на Рика Гейтса, отмечает телеканал "Россия 24".