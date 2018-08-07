Крупные российские переработчики мяса заявили о повышении закупочных цен на сырье. Из-за этого появился риск того, что россиянам придется еще больше раскошелиться на продукты.

Крупные российские переработчики мяса заявили о повышении закупочных цен на сырье. Из-за этого появился риск того, что россиянам придется еще больше раскошелиться на продукты.Цены на мясо растут быстрее и меньше поддаются контролю, чем в прошлые годы. Более того, не произошло и традиционного летнего снижения цениз-за этого ситуация только ухудшилась.Так, свинина с 16 июля подорожала на 20%, Индюшатина за последние три месяца выросла в цене на 40%, а курятина – на 25%. Также увеличились и сроки поставок, а поставщики, в свою очередь, стали продавать мясо дороже, передает .Эксперты называют разные причины роста цен. В "Мираторге" изменения связывают с теплым летом. Помимо этого, говорят о влиянии подорожания кормов и вспышки африканской чумы свиней, пишет телеканал "".Ранее в Астрахани следственный комитет инициировал проверку по факту смерти пенсионерки в продуктовом магазине города. Женщина пыталась вынести колбасную нарезку.Она вызвала подозрение охранников, которые попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. Когда женщина достала из сумки нарезку, ей стало плохо. Через несколько минут она скончалась.