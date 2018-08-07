Яна Рудковская опубликовала довольно пикантное видео. Продюсер надеялась, что таким образом она докажет отказ от корректировки собственных изображений фотошопом, однако пользователи Сети лишь посмеялись над ней. Особо наблюдательные фанаты разглядели, как у Яны из-под юбки виднеется нижнее белье.

Яна Рудковская опубликовала довольно пикантное видео. Продюсер надеялась, что таким образом она докажет отказ от корректировки собственных изображений фотошопом, однако пользователи Сети лишь посмеялись над ней. Особо наблюдательные фанаты разглядели, как у Яны из-под юбки виднеется нижнее белье.Яна Рудковская, как и прочие представители отечественного шоу-бизнеса, проводит отпуск за границей. Продюсер вместе с супругом, прославленным фигуристом Евгением Плющенко, и младшим сыном Александром путешествует вдоль побережья Италии. Сейчас семья исследует Сардинию.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер с завидной регулярностью публиковала фотографии и видео, демонстрируя великолепную фигуру в новых купальниках. Однако между восхвалениями идеальных форм Рудковской обязательно находились те фанаты, кто упорно утверждал, что та доводила свою красоту до совершенства приемами фотошопа.Тогда Яна решила доказать обратное. Она выложила видео, которое подписала так: "Тот случай когда ты думаешь что снимают фото, а это оказывается видео на закате ) ps зато тут хорошо видно мои отфотошоленные ножки и ручки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)"Однако и тут пользователи Сети нашли, к чему придраться. Зоркие комментаторы разглядели нижнее белье, которое обнажила юбка, развеваемая южным ветром. Подписчики немедленно указали на это, причем не поскупились ядовитыми комментариями."что ноги то в растопырку? Это что круто сверкать труселями ?!", "И трусы видно тоже", "сидит шатает ее в разные стороны ,всем свои трусики засветила белые, так сняла бы их нахрен, пощечину не кому было дать дурочке, сидит перед камерой кревляется", "Конечно, красивая женщина, но это что, новая фишка, все время раздвигать ноги??! Не красиво это.. еще и трусами сверкаете", "Мода раздвигать ноги и показывать трусики, когда началась? Я что то пропустила в этой жизни(" – высказались особо наблюдательные фанаты.