Пятна ржавчины и отваливающиеся детали кузова автомобиля -
казалось, это все давно осталось в прошлом. Однако выясняется, что и до сих пор
не все производители уделяют внимание антикоррозийной обработке. Эксперты
выяснили, какие авто не стоит покупать с рук, чтобы через пару лет не стать обладателем ржавого
ведра.
Пятна ржавчины и отваливающиеся детали кузова автомобиля -
казалось, это все давно осталось в прошлом. Однако выясняется, что и до сих пор
не все производители уделяют внимание антикоррозийной обработке. Эксперты
выяснили, какие авто не стоит покупать с рук, чтобы через пару лет не стать обладателем "ржавого
ведра".
Чемпионом по коррозии стал шедевр отечественного автопрома -
"Волга". Эти автомобили пользовались большим спросом в начале 2000-х
годов, марка считалась престижной. Но сейчас машины встречаются не так уж
часто. Металл на корпус "Волги" шел плохого качества, так что авто
начинают ржаветь уже через пару лет.
На втором месте – Ford Mondeo. Характеристики этих машин радуют
водителей, но быстрая деградация кузова вызывает печаль. Автомобили гниют очень
быстро, особенно в регионах, где дороги зимой посыпают солью. Лишь в последние
годы кузова на Ford стали намного лучше, но до самых надежных машин других
марок им еще далеко. У среднеразмерного седана Ford Mondeo 3-го поколения
быстро ржавеет стык крыла с порогом, нижняя часть дверей, капот и пол.
Модели Opel уже несколько десятилетий уступают конкурентам
по большинству параметров. Машины имеют более простую комплектацию, они дешевле
и менее надежны. А второе поколение компактного седана Opel Astra G (модель
выпускалась в 1998-2004 годах) еще с
завода получило настолько плохой кузов, что всего за пару лет ржавели двери и
арки колес. Быстро приходит в негодность капот и крышка багажника, рамки окон,
крылья, сварные швы. И даже в новых версиях Opel Astra проблема не решена.
Российский УАЗ Патриот оказался в черном списке на четвертом
месте. Антикоррозийное покрытие автомобиля оставляет желать лучшего. Кузов
довольно быстро может покрыться ржавчиной.
На пятом месте – Nissan Almera 1995-2006 годов. Автомобиль
довольно надежный. Тем печальнее быстрое появление ржавчины на дверях, крышках
капота и багажника, а также порогах. В некоторых случаях крышка багажника
прогнивала насквозь за 2-3 года.
Легендарные японские производители тоже допускают промахи. Mazda
6 выпуска 2002-2012 годов получили очень
плохую защиту от ржавчины. Если водитель не примет меры, кузов автомобиля может
сгнить буквально за пару лет, пишет журнал Novate.