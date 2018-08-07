Пятна ржавчины и отваливающиеся детали кузова автомобиля - казалось, это все давно осталось в прошлом. Однако выясняется, что и до сих пор не все производители уделяют внимание антикоррозийной обработке. Эксперты выяснили, какие авто не стоит покупать с рук, чтобы через пару лет не стать обладателем ржавого ведра.

Пятна ржавчины и отваливающиеся детали кузова автомобиля -казалось, это все давно осталось в прошлом. Однако выясняется, что и до сих порне все производители уделяют внимание антикоррозийной обработке. Экспертывыяснили, какие авто не стоит покупать с рук, чтобы через пару лет не стать обладателем "ржавоговедра".Чемпионом по коррозии стал шедевр отечественного автопрома -"Волга". Эти автомобили пользовались большим спросом в начале 2000-хгодов, марка считалась престижной. Но сейчас машины встречаются не так ужчасто. Металл на корпус "Волги" шел плохого качества, так что автоначинают ржаветь уже через пару лет.На втором месте – Ford Mondeo. Характеристики этих машин радуютводителей, но быстрая деградация кузова вызывает печаль. Автомобили гниют оченьбыстро, особенно в регионах, где дороги зимой посыпают солью. Лишь в последниегоды кузова на Ford стали намного лучше, но до самых надежных машин другихмарок им еще далеко. У среднеразмерного седана Ford Mondeo 3-го поколениябыстро ржавеет стык крыла с порогом, нижняя часть дверей, капот и пол.Модели Opel уже несколько десятилетий уступают конкурентампо большинству параметров. Машины имеют более простую комплектацию, они дешевлеи менее надежны. А второе поколение компактного седана Opel Astra G (модельвыпускалась в 1998-2004 годах) еще сзавода получило настолько плохой кузов, что всего за пару лет ржавели двери иарки колес. Быстро приходит в негодность капот и крышка багажника, рамки окон,крылья, сварные швы. И даже в новых версиях Opel Astra проблема не решена.Российский УАЗ Патриот оказался в черном списке на четвертомместе. Антикоррозийное покрытие автомобиля оставляет желать лучшего. Кузовдовольно быстро может покрыться ржавчиной.На пятом месте – Nissan Almera 1995-2006 годов. Автомобильдовольно надежный. Тем печальнее быстрое появление ржавчины на дверях, крышкахкапота и багажника, а также порогах. В некоторых случаях крышка багажникапрогнивала насквозь за 2-3 года.Легендарные японские производители тоже допускают промахи. Mazda6 выпуска 2002-2012 годов получили оченьплохую защиту от ржавчины. Если водитель не примет меры, кузов автомобиля можетсгнить буквально за пару лет, пишет журнал Novate.