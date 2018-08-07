После смерти актера Дмитрия Марьянова его некогда сожительница Ирина Лобачева сделала ряд громких заявлений. Фигуристка во многом обвиняет вдову актера Ксению Бик.

После смерти актера Дмитрия Марьянова его некогда сожительницаИрина Лобачева сделала ряд громких заявлений. Фигуристка во многом обвиняет вдову актера Ксению Бик.В марте 2018 года Лобачева в программе "Пустьговорят" сообщила, что в семье Дмитрия и Ксении было не все гладко.Якобы брак стоял на пороге краха, и артист собирался разводиться. Кроме того,фигуристка считает, что Бик могла поспособствовать кончине супруга. Поее мнению, это могло быть отравление. "Может, таблетками... Да хоть ядом!Иначе откуда эти красные пятна, которые появились на лице Димы незадолго досмерти!" – заявила Лобачева, а после добавила, что дочь Анфиса, которуювоспитывал Марьянов, ему не родная.Член Общественного совета столичного Главка МВД, юристАлександр Хаминский, который был лично знаком с актером, его супругой и дочерью,критически относится к высказываниям фигуристки. Он рассказал корреспондентуDni.Ru, что семья Дмитрия Марьянова производила самое положительное впечатление: вкомпаниях друзей появлялись вместе, часто готовили музыкальные номера, основнымпосылом которых, была идея крепкой семьи. "Они все втроем, правая рука вверх,сжаты в кулаке, скандировали: "Пока мы едины, мы непобедимы!" – это они пели просвою семью. И никаких семейных проблем, тем более, как говорит Ирина Лобачева, чтосемья шла к краху, я не видел вообще. Если бы не злоупотребления алкоголем состороны Дмитрия Марьянова, то это вообще была бы образцово-показательная семья",– вспоминает совместный вечер с семьей артиста Хаминский.По словам Александра Михайловича, Бик во всем поддерживала Марьянова.Она, как никто другой, старалась помочь супругу избавится от пагубногопристрастия: "И я видел, что Ксения, абсолютно грамотно, будучи психологом,кандидатом психологических наук, оказывала Дмитрию всяческую помощь и поддержкуи как жена и как психолог".Общественник полагает, что громкие заявления Ирины Лобачевойвызваны давней обидой. "Мы же понимаем, что Дмитрий от Ирины ушел к Ксении.Почему сейчас всплыли эти обиды?" – рассуждает Хаминский. Экспертподозревает, что именно вопрос наследства послужил катализатором. Возможно,Ирина рассчитывала, что у артиста есть завещание, в котором она или еесын могли бы быть указаны: "Как она говорит: "Мы раз в несколько месяцев сДмитрием либо созванивались, либо встречались", возможно, ей казалось, что это позволяет ей рассчитывать на долю в завещании".Хаминский заметил, что на месте Лобачевой он бы "сбавилобороты своих заявлений" хотя бы в память о Марьянове, с которым она два годабыла в отношениях. Также Александр Михайлович хотел бы напомнить, что любые словаИрины в СМИ, дают право Ксении обратится в суд за защитой чести идостоинства, и он, как юрист, готов оказать вдове Марьянова содействие в этом вопросе.