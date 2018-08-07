Чистый тройной аксель в 12-летнем возрасте: таким
достижением может похвастаться американка Алиса Лью. Юная спортсменка блистает
на Кубке Азии в Бангкоке. По мнению экспертов, она составит серьезную
конкуренцию фигуристкам из России – и не только сверстникам, но и участникам
взрослых соревнований.
Чистый тройной аксель в 12-летнем возрасте: таким
достижением может похвастаться американка Алиса Лью. Юная спортсменка блистает
на Кубке Азии в Бангкоке. По мнению экспертов, она составит серьезную
конкуренцию фигуристкам из России – и не только сверстникам, но и участникам
взрослых соревнований.
Алиса Лью стала самой молодой спортсменкой, выполнившей
тройной аксель на соревнованиях. У фигуристки уже много достижений – в частности,
она в столь нежном возрасте стала победителем юниорского чемпионата США (россиянка
Евгения Медведева стала первой на соревнованиях юниоров в 14-летнем возрасте).
На Азиатском Кубке по фигурному катанию, который прошел в
Бангкоке с 1 по 5 августа, спортсменка безупречно выполнила каскад из тройного
акселя и двойного тулупа. Лью стала третьей американкой, которой удалось
выполнить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и Мираи
Нагасу. Из россиянок чисто исполнить тройной аксель удавалось лишь Елизавете
Туктамышевой.
Тем временем серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, перешедшая
к канадскому тренеру Брайану Орсеру, рассказала о своих программах на новый
сезон. "Сезон-2018/19. Короткая программа – "Orange Colored Sky"
в исполнении Натали Коул. Произвольная программа – "Mumuki" (первая
часть) и "Libertango" (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma
(американский виолончелист китайского происхождения)", подписала
фигуристка свое фото в Instagram.
А чемпионка Игр-2018 Алина Загитова показала новую короткую
программу во время выступления на шоу The Ice-2018 в японской Осаке. Музыкальное
сопровождение – из "Призрака оперы", а в произвольной программе будет
звучать "Кармен".
Напомним, в марте 2018 года 14-летняя Александра Трусова
впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в
четыре оборота на официальных соревнованиях. Россиянка исполнила сложнейший
элемент в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором она
заняла первое место, пишет "Газета.ру".