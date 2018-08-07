Чистый тройной аксель в 12-летнем возрасте: таким достижением может похвастаться американка Алиса Лью. Юная спортсменка блистает на Кубке Азии в Бангкоке. По мнению экспертов, она составит серьезную конкуренцию фигуристкам из России – и не только сверстникам, но и участникам взрослых соревнований.

Чистый тройной аксель в 12-летнем возрасте: такимдостижением может похвастаться американка Алиса Лью. Юная спортсменка блистаетна Кубке Азии в Бангкоке. По мнению экспертов, она составит серьезнуюконкуренцию фигуристкам из России – и не только сверстникам, но и участникамвзрослых соревнований.Алиса Лью стала самой молодой спортсменкой, выполнившейтройной аксель на соревнованиях. У фигуристки уже много достижений – в частности,она в столь нежном возрасте стала победителем юниорского чемпионата США (россиянкаЕвгения Медведева стала первой на соревнованиях юниоров в 14-летнем возрасте).На Азиатском Кубке по фигурному катанию, который прошел вБангкоке с 1 по 5 августа, спортсменка безупречно выполнила каскад из тройногоакселя и двойного тулупа. Лью стала третьей американкой, которой удалосьвыполнить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и МираиНагасу. Из россиянок чисто исполнить тройной аксель удавалось лишь ЕлизаветеТуктамышевой.Тем временем серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, перешедшаяк канадскому тренеру Брайану Орсеру, рассказала о своих программах на новыйсезон. "Сезон-2018/19. Короткая программа – "Orange Colored Sky"в исполнении Натали Коул. Произвольная программа – "Mumuki" (перваячасть) и "Libertango" (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma(американский виолончелист китайского происхождения)", подписалафигуристка свое фото в Instagram.А чемпионка Игр-2018 Алина Загитова показала новую короткуюпрограмму во время выступления на шоу The Ice-2018 в японской Осаке. Музыкальноесопровождение – из "Призрака оперы", а в произвольной программе будетзвучать "Кармен".Напомним, в марте 2018 года 14-летняя Александра Трусовавпервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп вчетыре оборота на официальных соревнованиях. Россиянка исполнила сложнейшийэлемент в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором оназаняла первое место, пишет "Газета.ру".