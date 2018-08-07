Сестры Хачатурян хотят ждать начала судебного процесса дома. Адвокаты обжаловали арест убивших своего отца девушек.

Сестры Хачатурян хотят ждать начала судебного процесса дома. Адвокаты обжаловалиарест убивших своего отца девушек.Апелляция защитников сестер Хачатурян поступила в суд. Однакодата ее рассмотрения пока не назначена, сообщила пресс-секретарь Останкинскогосуда Москвы Анна Селиванова.Трех девушек задержали, фактически, над трупом их отца,которого они зарезали и забили молотком. Вечером 27 июля сестры Хачатурян самивызвали полицию и сознались в преступлении. Тело 57-летнего москвича смножественными колото-резаными ранами нашли на лестничной клетке дома наАлтуфьевском шоссе.Девушки 17, 18 и 19 лет объясняли свои действия тем, чтомужчина систематически издевался над дочерьми. По словам сестер, в моментубийства их отец находился под действием наркотиков, сам напал на них ножом иим пришлось защищаться.Как сообщалось, младшая дочь нанесла отцу 35 ударов ножом,пока две другие били его по голове молотком и брызгали в лицо из перцовогобаллончика. Смертельным стало ножевое ранение в область сердца, напоминает РИА Новости. Суд принял решение об аресте сестер 2 августа, их содержат в одиночных камерах СИЗО.Соседи и подруги сестер рассказывают, что Михаил Хачатурянбыл тираном и деспотом. Однако друзья погибшего утверждают, что мужчина былспокойным человеком и не мог так поступать со своими детьми. По некоторымданным, на содержание дочерей Михаил тратил приличные суммы, делал им дорогиеподарки.При обыске в квартиреХачатуряна нашли арбалет, травматический пистолет, сигнальный револьвер"Наган", охотничье ружье и патроны, пневматические пистолет и револьвер.Следствие выясняет, было ли у мужчины разрешение на хранение всего этогооружия.