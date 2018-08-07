Сестры Хачатурян хотят ждать начала судебного процесса дома. Адвокаты обжаловали
арест убивших своего отца девушек.
Сестры Хачатурян хотят ждать начала судебного процесса дома. Адвокаты обжаловали
арест убивших своего отца девушек.
Апелляция защитников сестер Хачатурян поступила в суд. Однако
дата ее рассмотрения пока не назначена, сообщила пресс-секретарь Останкинского
суда Москвы Анна Селиванова.
Трех девушек задержали, фактически, над трупом их отца,
которого они зарезали и забили молотком. Вечером 27 июля сестры Хачатурян сами
вызвали полицию и сознались в преступлении. Тело 57-летнего москвича с
множественными колото-резаными ранами нашли на лестничной клетке дома на
Алтуфьевском шоссе.
Девушки 17, 18 и 19 лет объясняли свои действия тем, что
мужчина систематически издевался над дочерьми. По словам сестер, в момент
убийства их отец находился под действием наркотиков, сам напал на них ножом и
им пришлось защищаться.
Как сообщалось, младшая дочь нанесла отцу 35 ударов ножом,
пока две другие били его по голове молотком и брызгали в лицо из перцового
баллончика. Смертельным стало ножевое ранение в область сердца, напоминает РИА Новости. Суд принял решение об аресте сестер 2 августа, их содержат в одиночных камерах СИЗО.
Соседи и подруги сестер рассказывают, что Михаил Хачатурян
был тираном и деспотом. Однако друзья погибшего утверждают, что мужчина был
спокойным человеком и не мог так поступать со своими детьми. По некоторым
данным, на содержание дочерей Михаил тратил приличные суммы, делал им дорогие
подарки.
При обыске в квартире
Хачатуряна нашли арбалет, травматический пистолет, сигнальный револьвер
"Наган", охотничье ружье и патроны, пневматические пистолет и револьвер.
Следствие выясняет, было ли у мужчины разрешение на хранение всего этого
оружия.