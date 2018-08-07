Российская супермодель Ирина Шейк вместе с бойфрендом -
актером Брэдли Купером отправилась на итальянский курорт. Пара, не стесняясь,
демонстрировала чувства на публике.
Российская супермодель Ирина Шейк вместе с бойфрендом -
актером Брэдли Купером отправилась на итальянский курорт. Пара, не стесняясь,
демонстрировала чувства на публике.
Папарацци заметили знаменитостей на пляже райского города Позитано.
Парочка принимала солнечные ванны и резвилась в воде. Расслабившись, Шейк и Купер
принялись заигрывать друг с другом.
После очередного заплыва Брэдли помогал возлюбленной выйти
из воды. А Ирина в это время опустила руку ему на ягодицу и, сжимающим
движением, оценила ее упругость. После, уже на шезлонге, актер подарил
супермодели нежный массаж.
Со временем знаменитости заметили репортеров, однако их это
не смутило. Звезды как ни в чем не бывало продолжили отдыхать. Они все делали
вместе: читали книгу, проверяли сообщения на мобильном и просто много
разговаривали, сообщает Life.ru.
Отметим, что модель и артист встречаются уже более трех лет.
Они уже воспитывают общую дочь, однако узаконить свои отношения не торопятся.
Поклонники звездной парочки ждут не дождутся, когда отгремит свадьба звезд, но
те, кажется, не стремятся их порадовать.
Напомним, в конце марта 2017 года российская модель впервые
стала мамой. Ирина родила дочку, назвав Леа. Ранее в Сети ходили слухи, что
Ирина ждет второго ребенка, однако эти сообщения не подтвердились.
Сегодня Ирина Шейк – одна из самых успешных моделей в мире.
Она открыта экспериментам в работе, но в пределах разумного. Например, не
позирует с обнаженной грудью.