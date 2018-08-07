Российская супермодель Ирина Шейк вместе с бойфрендом - актером Брэдли Купером отправилась на итальянский курорт. Пара, не стесняясь, демонстрировала чувства на публике.

Российская супермодель Ирина Шейк вместе с бойфрендом -актером Брэдли Купером отправилась на итальянский курорт. Пара, не стесняясь,демонстрировала чувства на публике.Папарацци заметили знаменитостей на пляже райского города Позитано.Парочка принимала солнечные ванны и резвилась в воде. Расслабившись, Шейк и Куперпринялись заигрывать друг с другом.После очередного заплыва Брэдли помогал возлюбленной выйтииз воды. А Ирина в это время опустила руку ему на ягодицу и, сжимающимдвижением, оценила ее упругость. После, уже на шезлонге, актер подарилсупермодели нежный массаж.Со временем знаменитости заметили репортеров, однако их этоне смутило. Звезды как ни в чем не бывало продолжили отдыхать. Они все делаливместе: читали книгу, проверяли сообщения на мобильном и просто многоразговаривали, сообщает Life.ru.Отметим, что модель и артист встречаются уже более трех лет.Они уже воспитывают общую дочь, однако узаконить свои отношения не торопятся.Поклонники звездной парочки ждут не дождутся, когда отгремит свадьба звезд, ноте, кажется, не стремятся их порадовать.Напомним, в конце марта 2017 года российская модель впервыестала мамой. Ирина родила дочку, назвав Леа. Ранее в Сети ходили слухи, чтоИрина ждет второго ребенка, однако эти сообщения не подтвердились.Сегодня Ирина Шейк – одна из самых успешных моделей в мире.Она открыта экспериментам в работе, но в пределах разумного. Например, непозирует с обнаженной грудью.