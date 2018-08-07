Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко – Саша принял участие в первом выпуске юмористического шоу Первого канала Видели видео. Мальчик встал на защиту знаменитой матери.

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко –Саша принял участие в первом выпуске юмористического шоу Первого канала "Виделивидео". Мальчик встал на защиту знаменитой матери.Пятилетний Гном Гномыч, как нежно называют мальчика родители,отвечал на вопросы ведущего Дмитрия Шепелева. Импровизированный детектор лжи,состоящий из "шлема правды" из фольги и салатовых резинок, якобы сигнализировалшоумену, если малыш лукавил.Одним из вопросов, которые озвучивал Шепелев, был о Яне Рудковской."Скажи, пожалуйста, твоя мама когда-нибудь нарушала закон?" – зачитал шоумен. Сашаответил отрицательно. Однако "шлем правды" сигнализировал о том, что ребенокврет.Дмитрий показал сыну продюсера кадр из скандального клипаФилиппа Киркорова "Цвет настроения синий". На нем Саша делает глоток из бутылкис алкоголем. "Да это не шампанское, а лимонад! Вообще-то так положено насъемке. Такой закон там", – с вызовом парировал Плющенко-младший.Видео опубликовала в Сети мама малыша – Яна Рудковская. Продюсер ведет официальный микроблог Плющенко-младшего, где делится последними новостями из жизни сына.Добавим, что Саша стал публичной фигурой практически с рождения.Он часто появляется в светском общества, участвует в модных показах, снимаетсяв музыкальных клипах.Родители готовят мальчика к карьере фигуриста. Пятилетний Плющенкоочень много тренируется: каждый день он по несколько часов оттачивает своинавыки. Мальчик занимается гимнастикой, тренирует координацию и выносливостьвместо того, чтобы играть с друзьями и беззаботно смотреть мультики.