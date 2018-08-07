Злоумышленники за денежное вознаграждение передали двоим приезжим из ближнего зарубежья поддельные миграционные карты...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Северном округе Москвы полицейские задержали подозреваемых в организации незаконной миграции - двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья и жительницу Москвы.Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение передали двоим приезжим из ближнего зарубежья поддельные миграционные карты, свидетельствующие о пересечении иностранцем Государственной границы с фиктивными штампами якобы об их выезде и в последствии въезде в Российскую Федерацию.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 «Организация незаконной миграции». Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – подписка о невыезде.Проводятся мероприятия, направленные на установление других участников группы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29