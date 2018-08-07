В целях профилактики подобных трагедий МВД России разработана специальная иллюстрированная памятка, в которой содержатся советы специалистов, как уберечь своего ребенка от опасности.

Ежегодно регистрируются факты выпадения из окон малолетних детей. Зачастую они приводят к тяжелым травмам несовершеннолетних и, нередко, к их гибели. «В целях профилактики подобных трагедий МВД России разработана специальная иллюстрированная памятка, в которой содержатся советы специалистов, как уберечь своего ребенка от опасности. Распространение памятки пройдет в рамках профилактических мероприятий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники иных служб полиции выйдут на детские площадки, в парки и другие места отдыха горожан, чтобы напомнить родителям несовершеннолетних детей о той опасности, которую несут в себе открытые окна в квартирах», - добавила Ирина Волк.С наступлением жаркой погоды по всей стране учащаются случаи падения детей из окон. Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность родителей и москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера.Родители должны помнить, что открывать окна и проветривать помещения следует только, оборудовав окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на безопасное расстояние. Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник.Только максимальное внимание родителей к своим детям поможет предотвратить трагедию. Помните, здоровье и жизнь детей в ваших руках.Скачать памятку