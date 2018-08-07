Злоумышленник похитил мотоцикл марки «БМВ», припаркованный во 2-ом Щипковском переулке...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 41-летнего жителя столицы по подозрению в краже мотоцикла стоимостью 200 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В отдел полиции поступило заявление от мужчины о краже мотоцикла. Потерпевший сообщил, что неизвестный похитил его мотоцикл марки «БМВ», припаркованный во 2-ом Щипковском переулке. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Кантемировской улице. Похищенное транспортное средство изъято.
Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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