Злоумышленник похитил мотоцикл марки «БМВ», припаркованный во 2-ом Щипковском переулке...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 41-летнего жителя столицы по подозрению в краже мотоцикла стоимостью 200 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило заявление от мужчины о краже мотоцикла. Потерпевший сообщил, что неизвестный похитил его мотоцикл марки «БМВ», припаркованный во 2-ом Щипковском переулке. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Кантемировской улице. Похищенное транспортное средство изъято.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61