В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую при очередном визите в банк для получения денежных средств...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 24-летнюю женщину по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности одного из банков. По его словам, в их кредитный отдел от жительницы Московской области поступила заявка на получение потребительского кредита в размере 650 тысяч рублей. В ходе проверки документов представители службы безопасности усомнились в их подлинности и обратились в полицию.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую при очередном визите в банк для получения денежных средств. Установлено, что женщина представила в банк ложные сведения о своей трудовой деятельности и справку о доходах от несуществующей организации.Отделением дознания ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39