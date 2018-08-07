Ранее судимый житель столицы предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь, расположенную на Витебской улице...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в Можайском районе столицы ликвидировали притон для потребления наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 44-летний ранее судимый житель столицы предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь, расположенную на Витебской улице, для совместного потребления запрещенных препаратов.При обследовании помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли шприцы, флакон, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту ОД ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве