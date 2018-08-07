Участники телепроекта Марго Овсянникова и Артем Сорока решили стать мужем и женой. Молодые люди начали встречаться две недели назад.

Участники телепроекта Марго Овсянникова и Артем Сорока решили стать мужем и женой. Молодые людиначали встречаться две недели назад.Во время еженедельного шоу "Пламялюбви" 28-летний Артем собрался с духом, встал на одно колено перед 22-летней Маргаритойи сделал предложение, на которое та, не раздумывая, ответила согласием.Примечательно, что с того момента, как молодые люди объявили себя парой, прошло всегопару недель."Это был дляменя шок! До сих пор не могу поверить, что это произошло! Он предложил мнестать его женой, и я сказала, что согласна! Как вам такой поворот событий? Ясамая счастливая! Запомню этот момент на всею жизнь😌", – написала Овсянниковав соцсетях сразу после съемок. Этот пост звезда сопроводила фотографией, накоторой она запечатлена вместе с избранником. Девушка держит в одной рукешикарный букет кремовых роз, а на другой демонстрирует помолвочное кольцо.Поклонники Марго восприняли новость о скорой свадьбе снастороженностью. Многие отметили, что девушка принимает слишком поспешноерешение, принимая предложения по сути от незнакомца, который к тому же имеет замашки домашнего тирана. "Толком неповстречались уже предложение!!? Бред!! Фикция!!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Марго!!! Очнись!!! Клоака тебя засасывает!!!", "Рановатодля ваших отношений я думаю....но в любом случае счастья вам", "Онирасстанутся через пару недель, какое предложение пф", "Марго ты всякое в жизни делала но это самый твой необдуманный шаг . От сороки кроме унижений и побоев ты ничего не увидишь . Беги от него скорее . Ты че совсем рехнулась ? Тебе только 22 года . Опомнись !!!!!👎🏿👎🏿👎🏿☹️☹️☹️", – писалипользователи Сети.Интересно,что коллеги пары по телестройке также не обрадовались за новоиспеченных женихаи невесту. Некоторые герои реалити-шоу предположили, что Артем и Марго решилисочетаться узами брака только лишь ради конкурса "Человек года", финалистыкоторого получают ценные призы.