Ученые из Эксетерского университета в Великобритании разработали новые соединения, которые позволяют затормозить процесс старения к клетках организма. В ходе тестирования удалось снизить число пожилых клеток, утративших способность к делению, на 50%.

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании разработали новые соединения, которые позволяют затормозить процесс старения к клетках организма. В ходе тестирования удалось снизить число "пожилых" клеток, утративших способность к делению, на 50%.Соединения, обозначенные как AP39, AP123 и RT01, проверялись на эндотелиальных клетках, расположенных на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Эти вещества доставляли в митохондрии сероводород, что помогало старым клеткам вырабатывать необходимую энергию для более продолжительного функционирования.В результате старение тканей было замедлено, а число не способных к делению клеток было сокращено на 50%. Лекарство, которое будет создано на основании подобных соединений, позволят не только увеличить продолжительность жизни человека, но и улучшить ее качество, уверены ученые.Кроме того, воздействие сероводородом на митохондрии позволит понизить риск сердечного приступа и инсульта, передает РИА Новости. Впрочем, пока специалисты не дают прогнозов о том, в какие сроки удастся не просто разработать механизм замедления старения человеческого тела, но и внедрить его в обиход.Дожидаясь этого прекрасного момента в человеческой истории люди могут рассчитывать лишь на менее эффективные, но зато проверенные временем способы поддержания здоровья в своем теле. Так, Dni.Ru писали о . Их объединяет небольшая калорийность вкупе с богатством полезных витаминов и мироэлементов. Гурманы же могут заметить, что хороший повар способен с помощью представленных ингредиентов приготовить удивительного вкуса блюда.