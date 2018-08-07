Знаменитая певица Светлана Лобода представила клип на песню SuperSTAR. Ролик прочно закрепился в трендах YouTube.

Знаменитая певица Светлана Лобода представила клип на песню SuperSTAR. Ролик прочно закрепился в трендах YouTube.Новое видео суперзвезды стало невероятно популярным. Его посмотрели больше миллиона раз всего за несколько часов.Пользователи оставили свыше двух тысяч комментариев. Поклонники Лободы были восхищены ярким клипом. "Превосходно!﻿" – гласит текст самого популярного высказывания под видео.Композиция SuperSTAR (в переводе с английского – суперзвезда – Прим.ред.) – один из последних хитов Лободы. По своей популярности она не уступает скандальной песне Филиппа Киркорова .