Журналисты съездили в Тулу, родной город 29-летней Татьяны Брухуновой. О личной помощнице Евгения Петросяна там отзываются положительно.

Журналисты съездили в Тулу, родной город 29-летней Татьяны Брухуновой. О личной помощнице Евгения Петросяна там отзываются положительно.Говорят, в родном городе все в шоке от известия, что Татьяна Брухунова встречается с Евгением Петросяном. И дело не только в том, что разница между ними составляет более 40 лет. По слухам, Татьяна ждет ребенка от юмориста. "Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться", – цитирует жителя дома, где выросла Брухунова, .Репортеры выяснили, что Татьяну растили мать и бабушка. Отец умер, когда Брухунова была еще совсем крошкой, бабушка тоже почила. Семья небогата – мать Ольга работает бухгалтером. Лишь когда Брухунова стала работать на Петросяна, в семье появились деньги – Татьяна оплатила родным ремонт, купила мебель. Да и вообще часто навещает мать и бабушку.В школе, где училась, о Татьяне отзываются положительно. Говорят, что Брухунова не была отличницей, но поведение у нее было прекрасное. Бывшие одноклассники охарактеризовали Таню классической "серой мышкой". "У нее семья интеллигентная, и она сама всегда тихая, скромная. На дискотеках, шумных вечеринках ни разу ее не видела. С мальчиками тоже большой дружбы не водила, даже в старших классах ни с кем не встречалась", – сообщила ровесница Татьяны Анастасия.Отметим, что сама Брухунова никак не комментирует информацию о том, будто стала камнем преткновения в отношениях юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые якобы уже 15 лет не живут вместе, однако лишь сейчас решили оформить развод..