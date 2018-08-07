В автоаварии погибли три человека. Она произошла утром в Ковровском районе на 180 километре автодороги «Ковров - Сельцо - Мстера». По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Renault Megane», по всей видимости, не справился с управлением, съехал в кювет, и затем врезался в дерево.

В автоаварии погибли три человека. Она произошла утром в Ковровском районе на 180 километре автодороги Ковров - Сельцо - Мстера. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Renault Megane, по всей видимости, не справился с управлением, съехал в кювет, и затем врезался в дерево. В результате ещё до приезда Скорой помощи погибли водитель иномарки, и два его пассажира: 39-летний житель Москвы, и 32-летний житель Ковровского района. По факту дорожного происшествия инспекторами ГИБДД проводится проверка, устанавливаются причины смертельной автоаварии.