Вся жизнь Бориса Моисеева была сопряжена с постоянными гастролями и перегрузками организма. Все понимают, что постоянно находиться в таком напряжении – в прямом смысле опасно для здоровья. Артист, перенесший инсульт несколько лет назад, появился на светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно.

Вся жизньБориса Моисеева была сопряжена с постоянными гастролями и перегрузкамиорганизма. Все понимают, что постоянно находиться в таком напряжении – в прямомсмысле опасно для здоровья. Артист, перенесший инсульт несколько лет назад, появилсяна светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно.Однакоуверена: артист чувствует себя неплохо, и это несмотря нато, что все-таки продолжает страдать от остаточных явлений после инсульта. "Борис Моисеев живет хорошо, однозначно небедствует: у него есть недвижимость в Москве, еще вижу имущество вСанкт-Петербурге. Что касается денег, то существует постоянный денежный доход.Возможно он когда-то вложился в какое-то предприятие, бизнес. Это помогает емусовершенно спокойно жить и не ждать помощи от других. Кстати, сложная жизненнаяситуация помогла этому человеку понять, кто в действительности его друг. БорисуМоисееву болезнь буквально открыла глаза на многих приятелей, которые раньше сутра до ночи сидели у него в загородном доме и веселились. Сейчас их и следпростыл. Рядом остались лишь верные соратники", – рассказала Dni.Ru гадалка.Медиумпредупредила, что в период с 2020 по 2022 год есть вероятность нового кризиса вжизни артиста. "Вижу, если не предотвратить ситуацию заранее, существует угрозаповторного инсульта. Но камни показывают, что ему встретится очень сильныйврач, который поможет привести организм в порядок и вернутся к обычной жизни. Кстати,по поводу здоровья и лечения ему лучше ориентир держать на врачей именно Севернойстолицы", – добавила она.Ранее Dni.ru побеседовали с Борисом Моисеевым. "Борис, как вам удается держаться, бороться?" – спросил у него корреспондент. "Я люблю, это все любовь", – лаконично ответил артист. При этом важно заметить, что он сохраняет трезвость ума, узнает фотографов, с которыми работал когда-то, хвалит успешные выступления коллег.