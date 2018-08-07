Вся жизнь
Бориса Моисеева была сопряжена с постоянными гастролями и перегрузками
организма. Все понимают, что постоянно находиться в таком напряжении – в прямом
смысле опасно для здоровья. Артист, перенесший инсульт несколько лет назад, появился
на светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно.
Вся жизнь
Бориса Моисеева была сопряжена с постоянными гастролями и перегрузками
организма. Все понимают, что постоянно находиться в таком напряжении – в прямом
смысле опасно для здоровья. Артист, перенесший инсульт несколько лет назад, появился
на светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно.
Однако
уверена: артист чувствует себя неплохо, и это несмотря на
то, что все-таки продолжает страдать от остаточных явлений после инсульта. "Борис Моисеев живет хорошо, однозначно не
бедствует: у него есть недвижимость в Москве, еще вижу имущество в
Санкт-Петербурге. Что касается денег, то существует постоянный денежный доход.
Возможно он когда-то вложился в какое-то предприятие, бизнес. Это помогает ему
совершенно спокойно жить и не ждать помощи от других. Кстати, сложная жизненная
ситуация помогла этому человеку понять, кто в действительности его друг. Борису
Моисееву болезнь буквально открыла глаза на многих приятелей, которые раньше с
утра до ночи сидели у него в загородном доме и веселились. Сейчас их и след
простыл. Рядом остались лишь верные соратники", – рассказала Dni.Ru гадалка.
Медиум
предупредила, что в период с 2020 по 2022 год есть вероятность нового кризиса в
жизни артиста. "Вижу, если не предотвратить ситуацию заранее, существует угроза
повторного инсульта. Но камни показывают, что ему встретится очень сильный
врач, который поможет привести организм в порядок и вернутся к обычной жизни. Кстати,
по поводу здоровья и лечения ему лучше ориентир держать на врачей именно Северной
столицы", – добавила она.
Ранее Dni.ru побеседовали с Борисом Моисеевым. "Борис, как вам удается держаться, бороться?" – спросил у него корреспондент. "Я люблю, это все любовь", – лаконично ответил артист. При этом важно заметить, что он сохраняет трезвость ума, узнает фотографов, с которыми работал когда-то, хвалит успешные выступления коллег.