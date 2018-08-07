В Сети появилась информация, что у Татьяны Брухуновой, личного ассистента Евгения Петросяна, есть две элитные квартиры. По слухам, на эту недвижимость претендует супруга юмориста Елена Степаненко.

В Сети появилась информация, что у Татьяны Брухуновой, личного ассистента Евгения Петросяна, есть две элитные квартиры. По слухам, на эту недвижимость претендует супруга юмориста Елена Степаненко.Телеграм-канал Mash высказал уверенность, что знает причину скандального развода и раздела имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Источник утверждает, что личная помощница юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова, уроженка Тулы, за последние полтора года так разбогатела, что обзавелась двумя элитными квартирами.Для начала она получила "в подарок" пятикомнатную квартиру в престижном ЖК "Садовые кварталы". От него три километра до Кремля, закрытая территория, район Хамовники. Площадь жилья составляет 232 квадратных метра. Стоит порядка 250 миллионов рублей.Вторая квартира находится на Лесной улице. В ней три комнаты, высокие потолки. Площадь – 77 квадратных метров. Примерная стоимость – 30 миллионов рублей. Примечательно, что на обе жилплощади Брухуновой претендует Елена Степаненко, утверждает телеграм-канал.В иске о разделе имущества у юмористки есть такая фраза: "два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Эти объекты они тоже собираются делить.Материал дополняется