В Сети появилась информация, что у Татьяны Брухуновой, личного ассистента Евгения Петросяна, есть две элитные квартиры. По слухам, на эту недвижимость претендует супруга юмориста Елена Степаненко.
В Сети появилась информация, что у Татьяны Брухуновой, личного ассистента Евгения Петросяна, есть две элитные квартиры. По слухам, на эту недвижимость претендует супруга юмориста Елена Степаненко.
Телеграм-канал Mash высказал уверенность, что знает причину скандального развода и раздела имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Источник утверждает, что личная помощница юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова, уроженка Тулы, за последние полтора года так разбогатела, что обзавелась двумя элитными квартирами.
Для начала она получила "в подарок" пятикомнатную квартиру в престижном ЖК "Садовые кварталы". От него три километра до Кремля, закрытая территория, район Хамовники. Площадь жилья составляет 232 квадратных метра. Стоит порядка 250 миллионов рублей.
Вторая квартира находится на Лесной улице. В ней три комнаты, высокие потолки. Площадь – 77 квадратных метров. Примерная стоимость – 30 миллионов рублей. Примечательно, что на обе жилплощади Брухуновой претендует Елена Степаненко, утверждает телеграм-канал.
В иске о разделе имущества у юмористки есть такая фраза: "два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Эти объекты они тоже собираются делить.
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