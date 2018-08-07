Видимо, ситуация с разводом доконала Евгения Петросяна. Обычно сдержанный и интеллигентный юморист послал репортеров на три буквы.

Видимо, ситуация с разводом доконала Евгения Петросяна.Обычно сдержанный и интеллигентный юморист послал репортеров на три буквы.Сегодня, 7 августа, комик приехал в Крым. Журналисты поджидалиПетросяна на пороге ялтинского театра. Однако прибывший артист эстрады был явноне настроен общаться.На просьбу прессы дать комментарий по поводу сложившейсяситуации Евгений Ваганович нецензурно попросил отстать от него и скрылся в коридорах храма Мельпомены. Об этомсообщает Пятый канал.Добавим, что сегодня также стало известно, что на полутора миллиардноесостояние артистов эстрады Елены Степаненко и Евгения Петросяна суд наложил обеспечительныйарест в рамках бракоразводного процесса. "Тем самым суд ограничил право насделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать", – цитируетадвоката артиста Сергея Жорина ТАСС.Напомним, о расставании звезд эстрады стало известно 3августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковоезаявление о разделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненкотребует взыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния. Поговаривают,что за свою творческую карьеру юмористы заработали на десять элитных квартир,два загородных дома, несколько иномарок, коллекцию картин и антиквариата.Позже появилась официально неподтвержденная информация, чтоу 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой.Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.