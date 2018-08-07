На миллиардное состояние артистов эстрады Елены Степаненко и Евгения Петросяна наложили обеспечительный арест. Об этом рассказал адвокат последнего Сергей Жорин.

На миллиардное состояние артистов эстрады Елены Степаненко иЕвгения Петросяна наложили обеспечительный арест. Об этом рассказал адвокат последнегоСергей Жорин."Наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имуществоЕвгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса", —цитирует ТАСС Жорина. По словам юриста, все культурные ценности пока останутсяу Степаненко на ответственном хранении."Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никтоиз супругов не смог ничего продать", – добавил адвокат. Защитник не стал уточнятьчто именно входит в перечень арестованных богатств.Как сообщали ранее Dni.Ru пока еще жена Петросяна требует 80% от совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиардарублей. Поговаривают, что за свою творческую карьеру юмористы заработали надесять элитных квартир, два загородных дома, несколько иномарок, коллекцию картини антиквариата.Также в иске о разделе имущества есть фраза: "Дваобъекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Эти объекты звездытоже собираются делить. По слухам, Елена Степаненко претендует на две квартирыв центре Москвы подаренные личной помощнице Петросяна Татьяне Брухуновой.Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян иЕлена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам,причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Однакоесть информация, что артисты не вместе уже 15 лет, однако лишь сейчас парарешила оформить развод.