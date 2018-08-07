На миллиардное состояние артистов эстрады Елены Степаненко и
Евгения Петросяна наложили обеспечительный арест. Об этом рассказал адвокат последнего
Сергей Жорин.
На миллиардное состояние артистов эстрады Елены Степаненко и
Евгения Петросяна наложили обеспечительный арест. Об этом рассказал адвокат последнего
Сергей Жорин.
"Наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество
Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса", —
цитирует ТАСС Жорина. По словам юриста, все культурные ценности пока останутся
у Степаненко на ответственном хранении.
"Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто
из супругов не смог ничего продать", – добавил адвокат. Защитник не стал уточнять
что именно входит в перечень арестованных богатств.
Как сообщали ранее Dni.Ru пока еще жена Петросяна требует 80% от совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда
рублей. Поговаривают, что за свою творческую карьеру юмористы заработали на
десять элитных квартир, два загородных дома, несколько иномарок, коллекцию картин
и антиквариата.
Также в иске о разделе имущества есть фраза: "Два
объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Эти объекты звезды
тоже собираются делить. По слухам, Елена Степаненко претендует на две квартиры
в центре Москвы подаренные личной помощнице Петросяна Татьяне Брухуновой.
Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и
Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам,
причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Однако
есть информация, что артисты не вместе уже 15 лет, однако лишь сейчас пара
решила оформить развод.