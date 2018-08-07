Беда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Так случилось и с женой Бориса Щербакова Татьяной Бронзовой, которой врач сказал страшные слова.

Беда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Так случилось и с женой Бориса Щербакова Татьяной Бронзовой, которой врач сказал страшные слова.Ее словно обухом по голове ударили. "У Вас – рак. Срочно нужна операция. Если протянем, болезнь перейдет в последнюю стадию", – сообщил врач."Я, конечно, расплакалась, – вспоминает жена Бориса Щербакова. – На ватных ногах вышла из клиники. В голове крутились десятки мыслей: "Что делать?", "Как сказать мужу и сыну?", "Неужели я умру?" И главная: "Почему этот кошмар происходит со мной?!"Узнав о диагнозе любимой супруги, актер чуть с ума не сошел. "Я очень горевал, плакал, – признается он. – Не представлял, как дальше жить, если случится самое страшное. Я, наверное, умер бы следом за Танюшей, ведь жена – моя опора, тыл, самое святое в моей жизни!"К счастью, операция прошла успешно. "У меня даже метастазов не было, – рассказывает Татьяна. – Но рак есть рак. Теперь меня проверяют каждый год. В любой момент все может вернуться".Вот уже 12 лет супруги отчаянно борются с коварным недугом. "Неизвестно, чем все это кончится, но жизнь все равно прекрасна!" – цитирует жену Щербакова журнал "Тайны звезд".Напомним, что рак унес жизни Олега Табакова, Жанны Фриске, Богдана Ступки, Валентины Толкуновой, Леонида Броневого. Онкология – одна из основных причин смерти во всем мире. Ежегодно от нее гибнут 7,6 миллиона человек, что составляет около 13% от общего числа умерших.