Беда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Так случилось и с женой Бориса Щебакова Татьяной Бронзовой, которой врач сказал страшные слова.

Беда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Так случилось и с женой Бориса Щебакова Татьяной Бронзовой, которой врач сказал страшные слова.Ее словно обухом по голове ударили. "У вас – рак! Срочно нужна операция! Если протянем, болезнь перейдет в последнюю стадию", – сообщил врач жене актера. "Я, конечно, расплакалась, – вспоминает жена Бориса Щербакова. – На ватных ногах вышла из клиники. В голове крутились десятки мыслей: "Что делать?", "Как сказать мужу и сыну?", "Неужели я умру?" и главная: "Почему этот кошмар происходит со мной?"Узнав про страшный диагноз любимой супруги Борис Щербаков чуть с ума не сошел от переживаний. "Я очень горевал, плакал, – признается актер. – Не представлял, как дальше жить, если случится самое страшное. Я, наверное, умер бы следом за Танюшей. Ведь жена – моя опора, тыл, самое святое в моей жизни!"К счастью, операция прошла успешно. "У меня даже метастазов не была, – рассказала Татьяна. – Но рак есть рак. Теперь меня проверяют каждый год. Ведь в любой момент все может вернуться".И уже 12 лет супруги отчаянно борются с коварным недугом. "Неизвестно, чем все это кончится, но жизнь все равно прекрасна!" – цитирует супруга Бориса Щербакова журнал "Тайны звезд".Напомним, что за последнее время рак унес жизни Олега Табакова, Жанны Фриске, Богдана Ступки, Валентины Толкуновой, Леонида Броневого. Рак – одна из ведущих причин смерти в мире. Ежегодно он уносит жизни 7,6 миллиона человек, что составляет около 13% от общего числа умерших.