8 августа участники скандального реалити-шоу Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов станут мужем и женой. Но подготовка к торжеству стала для невесты сущим адом.

8 августа участники скандального реалити-шоуТатьяна Мусульбес и Виктор Литвинов станут мужем и женой. Но подготовка к торжеству стала для невесты сущим адом.Таня выбрала роскошное платье, вручную расшитое тонким кружевом с инкрустацией кристаллами Swarovski. Да вот беда – его примерка стала последней каплей терпения для Мусульбес. Платье просто не выдерживало натиска огромной груди 6-го размера. Поняв, что очередной понравившийся корсет не подходит по размеру, Татьяна решилась лечь под нож хирурга.Многочасововая маммопластика по уменьшению груди стала праздником для Тани. Она плачет, что всю жизнь страдала от тяжести и болей в спине, а подобрать красивую одежду и нижнее белье было серьезным испытанием."Во время операции по уменьшению размера груди выполняется разрез преимущественно в виде "якоря", начинающийся в подгрудной складке, – рассказал Dni.Ru хирург. – Избытки кожи и железистой ткани иссекаются, а сосково-ареолярный комплекс переносится в новое положении. При наличии избытков жировой ткани операция может быть дополнена липосакцией".В итоге, как обещает журнал , в день свадьбы Мусульбес предстанет перед гостями с аккуратной "тройчкой" в лифчике, а главное, в том платье, которое она хотела.А вот ее избраннику никакие пластические манипуляции не потребовались. Он доволен всем, чем природа наградила, с удовольствием хвастается тем, чем богат, приводя в неописуемый восторг всех вокруг. "Жду не дождусь, когда увижу любимую в белом красивом платье – делится Виктор. – Главное, не расплакаться, ведь это очень трогательный момент".