Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Долматова подверглась
жестокому нападению. Неприятный эпизод произошел с исполнительницей на Бали.
Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Долматова подверглась
жестокому нападению. Неприятный эпизод произошел с исполнительницей на Бали.
В своем Instagram Айза рассказала, что попала ситуацию,
которую охарактеризовала как "неожиданную и мерзкую". "Меня ударил мужчина.
Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался еще ударить ногой, но его
остановили. Я поняла, насколько человек не защищен в чужой стране", – написала
артистка.
Долматова вступилась за друзей, которые случайно завалили
байк индонезийца. По словам певицы, мужчина, чей мотоцикл был повален, сильно
кричал, взял огромный булыжник и пригрозил разбить лобовое стекло автомобиля, в
котором находилась Айза и ее приятели. "Я выскочила из машины, с деньгами в руках,
пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этим
индонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У них
это частая практика", – пояснила звезда.
Девушка отметила, что они пытались очень тактично говорить с
разъяренным мужчиной, однако вскоре к ним подошел другой местный. "Подошел
другой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его за
руку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава Богу я закрыла
его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил. Я не сразу
осознала, что произошло. Люди просто стояли вокруг и смотрели, либо проходили
мимо! Никто не помогал! Вызывать полицию нет смысла, пришлось бы платить тысячи
долларов еще и им! И не дай Бог, ударить местного! Сядешь в тюрьму на долгое
время! Даже если ты не виноват, ты всегда виноват! Такое правило!", -
посетовала артистка и добавила, что на этом ее любовь к Индонезии закончилась.