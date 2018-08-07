Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Долматова подверглась жестокому нападению. Неприятный эпизод произошел с исполнительницей на Бали.

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Долматова подвергласьжестокому нападению. Неприятный эпизод произошел с исполнительницей на Бали.В своем Instagram Айза рассказала, что попала ситуацию,которую охарактеризовала как "неожиданную и мерзкую". "Меня ударил мужчина.Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался еще ударить ногой, но егоостановили. Я поняла, насколько человек не защищен в чужой стране", – написалаартистка.Долматова вступилась за друзей, которые случайно завалилибайк индонезийца. По словам певицы, мужчина, чей мотоцикл был повален, сильнокричал, взял огромный булыжник и пригрозил разбить лобовое стекло автомобиля, вкотором находилась Айза и ее приятели. "Я выскочила из машины, с деньгами в руках,пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этиминдонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У нихэто частая практика", – пояснила звезда.Девушка отметила, что они пытались очень тактично говорить сразъяренным мужчиной, однако вскоре к ним подошел другой местный. "Подошелдругой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его заруку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава Богу я закрылаего, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил. Я не сразуосознала, что произошло. Люди просто стояли вокруг и смотрели, либо проходилимимо! Никто не помогал! Вызывать полицию нет смысла, пришлось бы платить тысячидолларов еще и им! И не дай Бог, ударить местного! Сядешь в тюрьму на долгоевремя! Даже если ты не виноват, ты всегда виноват! Такое правило!", -посетовала артистка и добавила, что на этом ее любовь к Индонезии закончилась.