УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Чурина Константина Сергеевича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Чурина Константина Сергеевича, 26.11.1972 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 08.02.2015 года.Приметы: на вид 37-40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы темные, прямые.Особые приметы: на левой кисти возле большого пальца татуировка «К» синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93