УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Елизаровой Лианы Андреевны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Елизаровой Лианы Андреевны, 24.06.2002 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 11.06.2018 года.Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, средней длинны ниже плеч, глаза карие.Была одета: куртка парка с капюшоном светло - коричневого цвета, кофта-толстовка бордового цвета, синие джинсы, кроссовки темно синего цвета.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93