УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Суркова Андрея Владимировича 1986 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Суркова Андрея Владимировича 1986 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно со 2 августа 2018 г.Приметы: на вид 30-33 года, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые.Особые приметы: хромает на правую ногу, на правом плече татуировка в виде индейца с пером и на левом плече в виде кошачьей головы.Был одет: джинсы синие, кроссовки темные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79